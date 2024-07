Prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, będzie ​gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Porozmawiamy z nim m.in. o zatrzymaniu posła Marcina Romanowskiego, a także kontroli w policji i ABW po zatrzymaniu księdza Michała Olszewskiego.

W poniedziałek poseł Suwerennej Polski Marcin Romanowski został zatrzymany. Prokuratura Krajowa chce postawić byłemu wiceministrowi sprawiedliwości 11 zarzutów w śledztwie dotyczącym nadużyć związanych z Funduszem Sprawiedliwości.

Z prof. Marcinem Wiąckiem porozmawiamy o zatrzymaniu posła Romanowskiego i wynikach zleconej przez RPO kontroli w policji i ABW po marcowym zatrzymaniu księdza Michała Olszewskiego.

Zapytamy go również o trwające w Sejmie prace nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, a także o dzielące koalicję rządową kwestie aborcji i związków partnerskich.

