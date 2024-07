Romanowski pozbawiony immunitetu

W piątek Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu parlamentarzyście Suwerennej Polski.

Prokuratura Krajowa chce postawić byłemu wiceministrowi sprawiedliwości 11 zarzutów w śledztwie dotyczącym nadużyć związanych z Funduszem Sprawiedliwości.



Sejm uchylił immunitet Marcinowi Romanowskiemu w celu pociągnięcia go do odpowiedzialności za wszystkie 11 zarzutów. Zgodził się także na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Śledztwo dotyczące FS toczy się m.in. w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ministra sprawiedliwości i urzędników MS, do których należało zarządzanie, rozdysponowanie i rozliczenie środków finansowych pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości.

Po tym gdy Sejm wyraził zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej oraz zgodził sie na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Romanowski ocenił, że stawiane mu zarzuty "są bezzasadne i umotywowane polityczną zemstą". Jestem przekonany, że zawsze działałem zgodnie z prawem - podkreślił.

Kancelaria Sejmu o zatrzymaniu Romanowskiego

Kancelaria Sejmu, w odpowiedzi "na pojawiające się w przestrzeni medialnej niezgodne z prawdą informacje", podała że uchwały w sprawie posła Romanowskiego - 11 dotyczących odpowiedzialności karnej (za poszczególne czyny zawarte we wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej) i 1 uchwała o wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - zostały dostarczone przez służby doręczeniowe Kancelarii Sejmu do Prokuratury Krajowej w poniedziałek ok. godz. 10.00.

"Jednocześnie informujemy, że Kancelaria Sejmu była organizacyjnie przygotowana do przekazania tych dokumentów organom ścigania jeszcze w piątek, 12 lipca, a przesunięcie czynności na poniedziałek nastąpiło z inicjatywy Prokuratury. Sejm i jego organy oraz Kancelaria Sejmu działają w omawianej sprawie bezzwłocznie" - podkreślono w oświadczeniu.

O co chodzi w aferze Funduszu Sprawiedliwości?

Fundusz Sprawiedliwości, jako instytucja stworzona do pomocy powstał w roku 1997. Z początku funkcjonował jako Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej, ale na przestrzeni lat przechodził ewolucję, zmieniając się w 2012 roku w instytucję do pomocy osobom, które ucierpiały w wyniku przestępczości i ich bliskich. W lipcu 2017 roku do funkcji Funduszu dodano także "przeciwdziałanie przestępczości" oraz kilka innych związanych m.in. z edukacją i promowaniem pomocy.

Zmiany w przepisach zostały wykorzystane do sfinansowania budzących duże kontrowersje zakupów, w tym izraelskiego systemu Pegasus za 25 mln złotych, który był później wykorzystywany również do działań wymierzonych w przeciwników politycznych rządzącej w kraju partii.

Obrazu skandalu dopełnia fakt, że pieniądze z Funduszu były wprowadzane także przy pomocy fundacji zakładanych i prowadzonych przez osoby duchowne, o czym pisaliśmy tutaj .

Komentarze po zatrzymaniu Marcina Romanowskiego

Jak można było się spodziewać zatrzymanie byłego wiceministra wywoła burzę na polskiej scenie politycznej. Głos w tej sprawie zabrał m.in. były premier Mateusz Morawiecki.

"Zatrzymanie Marcina Romanowskiego to działanie stricte polityczne, które zasługuje na pogardę. To próba zastraszenia opozycji, obliczona tylko i wyłącznie na atak wycelowany w przeciwników politycznych obecnej władzy. Nie ma tu mowy o jakiejkolwiek trosce o prawdę, czy działaniu dla dobra Polski i Polaków. Chodzi tylko o interes polityczny" - napisał na X Morawiecki.

Zdaniem byłego szefa rządu nie istniały przesłanki do zatrzymania Romanowskiego, bo ten zadeklarował, że sam zgłosi się do prokuratury. "Nie ukrywał się. A jednak musiał zostać spektakularnie zatrzymany, dla dramaturgii, dla spektaklu, dla efektu. To obrzydliwe i haniebne" - dodał Mateusz Morawiecki.