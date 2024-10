​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Marcin Duma, prezes pracowni badawczej IBRiS. Porozmawiamy m.in. o tym, jakiego prezydenta chcą Polacy, jaki temat zdominuje kampanię i czy wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych będzie miał wpływ na to, kto wystartuje w polskich wyborach.

Marcina Dumę zapytamy też o to, kto ma większe szanse na zwycięstwo: kobieta czy mężczyzna, który region Polski będzie najtrudniej do siebie przekonać poszczególnym kandydatom i czy jest miejsce dla kandydata spoza głównego nurtu.

