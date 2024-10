Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie dr Łukasz Müldner-Nieckowski, krajowy konsultant w dziedzinie psychoterapii. W Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego porozmawiamy o kondycji polskiej psychoterapii.

Z naszym gościem porozmawiamy również o depresji, z którą zmaga się już - według szacunków NFZ - około 1,2 mln osób w Polsce. Zapytamy też o dziecięcą psychiatrię i o problemy, z jakimi dziś się mierzy.

