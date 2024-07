Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Łukasz Kmita - poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef partii w Małopolsce i prawdopodobnie niedoszły kandydat Jarosława Kaczyńskiego na marszałka województwa małopolskiego. Porozmawiamy o buncie w małopolskim PiS-ie i rozłamie między frakcjami Ryszarda Terleckiego i Beaty Szydło.

Łukasz Kmita

Łukasza Kmitę zapytamy, jak Prawo i Sprawiedliwość zamierza zakopać rowy w lokalnych strukturach i dlaczego prezes partii nie ma tam posłuchu. Padną również pytania o to, czy Jarosław Kaczyński jest jeszcze partii potrzebny jako lider.

