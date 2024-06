Trwa zamieszanie w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Do 9 lipca sejmik musi wyłonić zarząd województwa. Jeżeli to się nie stanie konieczne będą przedterminowe wybory. Łukasz Kmita (PiS) - jedyny kandydat na marszałka nie jest w stanie zdobyć wystarczającego poparcia i to mimo tego, że jego partia ma w sejmiku większość. Dziś gruchnęła wiadomość, że w sprawę zaangażował się Jarosław Kaczyński i zdecydował: dyrektor Kancelarii Sejmiku Woj. Małopolskiego Michał Ciechowski został zawieszony w prawach członka PiS i zostaną podjęte kroki w celu jego usunięcia z partii.

Jarosław Kaczyński / SERGEI GAPON/AFP / East News Poseł Łukasz Kmita (PiS), który był jedynym zgłoszonym kandydatem, w ubiegłym tygodniu ponownie nie został wybrany przez sejmik na nowego marszałka województwa małopolskiego, mimo, iż Prawo i Sprawiedliwość ma większość w sejmiku. Za jego kandydaturą opowiedziało się w głosowaniu tajnym 17 spośród 38 obecnych radnych, 19 radnych było przeciw. Dwa głosy były nieważne. Kolejna sesja sejmiku ma się odbyć w poniedziałek. Ciechowski zostanie usunięty z PiS. W głosowaniu będzie dyscyplina W związku z zaistniałą sytuacją w sejmiku województwa małopolskiego i pojawiającymi się nieprecyzyjnymi informacjami, pragnę zwrócić uwagę, iż decyzja ws. kandydata na marszałka województwa pana Łukasza Kmity była i jest decyzją zarówno kierownictwa partii, jak i większości radnych sejmiku, co wynika jednoznacznie z rezultatu ostatniego głosowania. Podważanie tej decyzji jest działaniem na szkodę Polski i stanowi de facto złamanie zasad lojalności i wierności wobec wyborców głosujących na PiS - przekazał rzecznik PiS przedstawiając stanowisko partii ws. sytuacji w Małopolsce. Jak dodał, decyzja przewodniczącego sejmiku, która "ma uniemożliwić demokratyczne rozstrzygnięcie poprzez nowe wybory do sejmiku jest działaniem nie tylko na szkodę partii, ale także Polski". Wobec osób, które angażują się w wyżej opisane działania będą musiały zostać wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne - zapowiedział.

Poinformował jednocześnie, że "z dniem dzisiejszym pan Michał Ciechowski, dyrektor kancelarii sejmiku, decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego został zawieszony w prawach członka PiS i zostaną podjęte kroki w celu jego usunięcia z partii".

Zgodnie z decyzją kierownictwa partii, w głosowaniach, w najbliższy poniedziałek, obowiązuje dyscyplina dotycząca wyboru składu zarządu województwa małopolskiego rekomendowanego przez kierownictwo PiS - oświadczył rzecznik. Małopolski pat PiS w 39-osobowym sejmiku małopolskim ma większość dysponując 21 mandatami. Według nieoficjalnych informacji, na Kmitę - kandydata rekomendowanego przez władze PiS - nie chcą głosować radni skupieni wokół dotychczasowego marszałka Witolda Kozłowskiego, a szerzej wokół Beaty Szydło i Andrzeja Adamczyka. Podczas środowej sesji kandydat próbował załagodzić ten konflikt proponując Kozłowskiego do nowego zarządu województwa jako I wicemarszałka. Wśród proponowanych przez Kmitę członków nowego zarządu województwa nie było przedstawiciela Suwerennej Polski, która ma w sejmiku dwoje radnych, pomimo że umowa koalicyjna przewiduje takie stanowisko dla przedstawiciela tej partii.

Zgodnie z przepisami, sejmik województwa musi wybrać marszałka w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów; termin ten mija 9 lipca. Jeśli to nie nastąpi konieczne będą nowe wybory. Kmita pisze list do Dudy Kmita wystosował niedawno pismo do przewodniczącego sejmiku Jana Tadeusza Dudy, by nie zwoływał sesji sejmiku do 10 lipca. "A w przypadku złożenia wniosku przez Zarząd lub radnych opozycji - o zastosowanie formuły otwarcia Sesji i ogłoszenia przerwy co najmniej do 10 lipca 2024 r." - czytamy. W rozmowie z TVN24 przewodniczący zapowiedział, że nie może zastosować się do tej prośby. W rozmowie z TVN24 przewodniczący zapowiedział, że nie może zastosować się do tej prośby.

Bunt jak bunt. Kaczyński obśmiewa przeciwników Kmity Po pierwszym głosowaniu nad kandydaturą Kmity, w maju, prezes PiS Jarosław Kaczyński pytany przez dziennikarzy o sytuację PiS w Małopolsce ocenił: No bunt jak bunt, to jest kwestia tam pewnych różnic zdań. Dopytywany, czy poseł Kmita nie podoba się lokalnym działaczom, odparł: Czasem nowi ludzie, tacy, którzy cokolwiek, no powiedzmy sobie z wyższej półki w sensie intelektualnym, niektórym się nie podobają. Dodał, że jest to przykre i będzie z tym walczyć. Po pierwszym głosowaniu - decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - nowym przewodniczącym zarządu wojewódzkiego partii w Małopolsce został Łukasz Kmita. Zastąpił on na tym stanowisku posła Andrzeja Adamczyka. Co wydarzy się w poniedziałek? Wstrzymuję się z komentarzem w tej sprawie do poniedziałku - powiedział RMF24 Michał Ciechowski i dodał, że jako dyrektor biura sejmiku przygotowuje poniedziałkową sesję, w programie której znalazł się wybór marszałka i zarządu województwa. W 39-osobowym sejmiku Małopolski klub PiS ma 21 członków (w tym 2 z Suwerennej Polski), klub PO - 12 radnych, Trzecia Droga - 2, a PSL - 4. Nie wiadomo, czy w poniedziałek uda się wybrać marszałka województwa. Scenariuszy jest kilka: być może złożony zostanie wniosek o przerwanie sesji, ale jego przyjęcie jest mało prawdopodobne. Kontrkandydata wobec Łukasza Kmity ma w poniedziałek przedstawić w porozumieniu z innymi samorządowcami klub PO. Jeśli marszałek nie zostanie wybrany, na stole jest jeszcze wniosek PO o zwołanie nadzwyczajnej sesji w tej sprawie i musi się ona odbyć do czwartku. Marszałek Sejmiku może też sam zwołać kolejne posiedzenie jeszcze przed 9 lipca. Jedno jest pewne: weekend w Małopolsce będzie czasem gorączkowych politycznych negocjacji, by jednak doprowadzić do wyboru marszałka i uniknąć zarządzenia wyborów. Zobacz również: Sejm odrzucił projekt ustawy antyflipperskiej

