​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM w poniedziałek będzie wicepremier, minister cyfryzacji i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, Krzysztof Gawkowski.

To będzie rozmowa o sprawach, które dzielą koalicję rządową, a przede wszystkim Lewicę i PSL. Jak Gawkowski chce dowieźć obietnice swojej partii dotyczące związków partnerskich, aborcji czy mowy nienawiści, gdy twarde "nie" słyszy od ludowców? Tym bardziej, że wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w ubiegłym tygodniu powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM, że PSL zgłosi swój projekt ustawy o statusie osoby najbliższej.

Co dalej z rozliczeniami, które są główną siłą napędową koalicji KO-Lewica-Trzecia Droga w sytuacji, gdy niemal wszystko inne ją dzieli? Tym bardziej, że koalicjanci sami narzekają na zbyt wolne tempo tych rozliczeń. Czy Marcin Romanowski będzie odpowiadał za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości?

Porozmawiamy też o samej Lewicy, która z Partią Razem ma szorstkie relacje. Ale szorstka przyjaźń na lewicy to w polskiej polityce nic nowego.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 8:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!