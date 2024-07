Mieszkaniec domu opieki w miejscowości Apolda (Turyngia) w Niemczech został przypadkowo zamknięty w sobotę wieczorem w miejscowym kościele. 90-latek wezwał pomoc, uruchamiając dzwony.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zaginięcie 90-latka zgłosili pracownicy domu spokojnej starości po tym, jak nie wrócił on do placówki o ustalonej porze w sobotę wieczorem. Wcześniej starszy mężczyzna uczestniczył w wydarzeniu w kościele w Apoldzie (ok. 35 km na północny-zachód Erfurtu) - poinformowała w niedzielę niemiecka agencja dpa.

Pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań z udziałem sześciu wozów patrolowych, 90-latka nie udało się odnaleźć.

Kiedy dzwony kościoła zabiły o nietypowej godzinie 3:15 w niedzielę, kierownik zmiany na lokalnym posterunku policji nabrał podejrzeń i natychmiast wysłał na miejsce funkcjonariuszy, aby sprawdzili kościół - relacjonuje dpa.

Policjanci usłyszeli za drzwiami kościoła męski głos i wezwali jednego z księży do otwarcia budynku. Okazało się, że w środku przebywa zaginiony 90-latek, który został zamknięty przez pomyłkę w sobotę wieczorem. Mieszkaniec domu opieki chciał wezwać pomoc, dlatego uruchomił w nocy kościelne dzwony.

Starszemu mężczyźnie nic się nie stało, a funkcjonariusze policji odprowadzili go do miejsca zamieszkania.