Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji.

Krzysztof Bosak / Marcin Suchmiel / RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy o trwającej kampanii prezydenckiej, kontrowersjach wokół nowego przedmiotu - edukacja zdrowotna, jego studiach na kontrowersyjnym Collegium Humanum i zgodzie Ukrainy na ekshumacje Polaków pomordowanych na Wołyniu.

