​Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM w czwartek będzie poseł Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Krzysztof Bosak / Piotr Szydłowski / RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy o tym, dlaczego Konfederacja domaga się dymisji ministra Pauliny Hennig-Kloski, kto z ugrupowania zasiądzie w Komisji Nadzwyczajnej ds. powodzi oraz zapytamy jak wicemarszałek Bosak ocenia informację rządu na temat przeciwdziałaniom skutkom powodzi. Jednym z tematów rozmowy będzie też sytuacja wewnątrz Konfederacji.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!