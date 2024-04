„Czekam na oficjalne informacje, że lista zostanie zarejestrowana i będę miał zaszczyt walczyć o głosy w Wielkopolsce” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Wojciech Kolarski. Prezydencki minister powiedział, że jego kandydatura do PE to pomysł prezydenta. „Uważam, że przedstawiciel Polski w PE (…) musi przede wszystkim dbać o sprawy Polski w UE” – przyznał polityk. Wojciech Kolarski był pytany również o nasz udział w programie Nuclear sharing. „To jest pytanie o nasze bezpieczeństwo. Czy to zwiększa nasze bezpieczeństwo, czy nie? Oczywiście, że zwiększa” – stwierdził gość RMF FM.