Pięciu nastolatków z Pabianic w woj. łódzkim znęcało się nad 43-letnim bezdomnym. Mężczyzna trafił do szpitala. Policjanci podejrzewają, że ofiar przemocy może być więcej.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Pięciu nastolatków w wieku od 16 do 18 lat jest podejrzanych o pobicie i znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad bezdomnym mężczyzną.



43-letni pokrzywdzony doznał obrażeń ciała zagrażających jego życiu i pozostaje w szpitalu pod specjalistyczną opieką medyczną. Sprawa ma charakter rozwojowy - poinformowała podkom. Agnieszka Jachimek z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.



Sprawa wyszła na jaw, kiedy 8 października do szpitala w Łodzi trafił ciężko ranny mężczyzna. Obrażenia wskazywały na to, że został pobity. Znaleziono go w Dobroniu koło Pabianic.



Policja następnego dnia zatrzymała pierwszych podejrzanych w tej sprawie. Jak się okazało, nastolatkowie znęcali się nad mężczyzną.

Wszyscy podejrzani przyznali się do winy. Nie wyjaśnili, jakie były motywy ich działania.

Sprawa jest rozwojowa, a śledztwo jest we wstępnej fazie. Prowadzone pod nadzorem prokuratury czynności mają na celu m.in. ustalenie okresu, w jakim nieletni znęcali się nad 43-latkiem i określenie ostatecznego kręgu osób pokrzywdzonych - powiedziała Agnieszka Jachimek.

Sąd Rejonowy w Łasku zastosował areszt tymczasowy wobec trzech najstarszych podejrzanych. Dwaj najmłodsi zostali umieszczeni w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.



Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad osobą nieporadną i za ciężkie pobicie grozi kara do 10 lat więzienia.