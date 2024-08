"Samorządowcy są kołem zamachowym gospodarki. Polski Ład zniszczył finanse państwa, przedsiębiorców i samorządów. Według mnie na jesieni będzie rekompensata za ubytki w budżecie za czasów rządów PiS" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Karnowski - wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Poseł KO pytany o obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, powiedział, że według niego trzeba ją urealnić i rozmowy w tej sprawie trwają.

Karnowski: Polski Ład zniszczył samorządy, będzie rekompensata Jakub Rutka / RMF FM

Polski Ład zniszczył samorządy

Marek Tejchman rozpoczął Poranną rozmowę w RMF FM od kwestii finansowania samorządów, które czekają nie tylko na zmiany w sposobie przyznawania im pieniędzy, ale też chcą rekompensaty za straty, które poniosły w czasie rządów PiS.

Wielki szacunek przede wszystkim dla ministra Andrzeja Domańskiego, ministra finansów, że podjął się tej trudnej roli reformy i przywracania takiej godności samorządom, przywracania pewnej pewności jakie pieniądze spłyną do samorządu, bo ta reforma polega na tym, że samorządy dostaną procent od tego co wypracują mieszkańcy i przedsiębiorcy na ich terenie, a nie od podatku, który zawsze rząd albo Sejm może zmieniać na czym traciły samorządy i to było wielkie oszustwo PiS - mówił Jacek Karnowski.

Według posła KO, Polski Ład zniszczył finanse państwa, przedsiębiorców i samorządów, dlatego na jesieni będzie rekompensata za ubytki w budżecie za czasów rządów PiS.

Niższa składka zdrowotna

W Porannej rozmowie w RMF FM wrócił też temat obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. We wtorek na antenie RMF FM Ryszard Petru z Polski 2050 mówił, że w kolacji jest zgoda, aby tę składkę obniżyć.

Czy stać nas na to, żeby zmniejszać obciążenia dla przedsiębiorców skoro samorządom brakuje pieniędzy na to, żeby realizować swoje zadania? - dopytywał Marek Tejchman.

Na pewno jest sens, ale trzeba to robić z rozwagą i być może tak jak z rentą wdowią w sposób kroczący, ale też dać pewność przedsiębiorcom jak to będzie w najbliższych latach wyglądało. O tym mówi cały rząd w tej chwili, że trzeba tą składkę urealnić - odpowiadał poseł KO.

Karnowski o kandydacie koalicji na prezydenta

Prowadzący Poranną rozmowę w RMF FM zapytał też swojego gościa, kto jego zdaniem byłby najlepszym kandydatem koalicji rządzącej na prezydenta; Rafał Trzaskowski, Donald Tusk czy może Radosław Sikorski?

Każdy z nich ma swoje plusy i trochę mniej minusów. No, ale pan Donald Tusk powiedział, że nie będzie startował czyli zostaje nam dwóch kandydatów. Oczywiście jeżeli zobaczymy na sondaże, to zdecydowanie wskazują one na Rafała Trzaskowskiego na dzień dzisiejszy - podkreślał Jacek Karnowski.

Karnowski o subwencji dla PiS

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM zapytał też swojego gościa, co sądzi o odebraniu subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości ?

Co jeszcze trzeba zrobić, ile jeszcze trzeba nakraść pieniędzy publicznych na swoją kampanię, żeby stracić subwencję? Oczywiście wiemy, że PKW rządzi się swoim prawami, ale PKW nie może być bierne - mówił Karnowski.

Jest prawo i prawo trzeba przestrzegać, były partie od PSL do Nowoczesnej, które traciły subwencje, ostatnio pan senator Kwiatkowski pokazał, że 40 złotych potrącono mu, bo coś źle wysłał, a tutaj mamy ukradzione miliony złotych - dodawał.