Jak zaznaczył Petru, "zarówno pracownicy i przedsiębiorcy powinni być traktowani tak samo, trzeba jednak szukać rozwiązań kompromisowych ze względu na budżet".

Projekt obniżenia składki zdrowotnej nie pojawi się jednak na pierwszym posiedzeniu sejmu we wrześniu. Ten projekt pojawi się w miesiącach jesiennych -zaznaczył Ryszard Petru.

Petru o niedzielach handlowych

Marek Tejchman dopytywał swojego gościa o niedzielny handel. Ryszard Petru złożył bowiem projekt, aby dwie niedziele w miesiącu były handlowe.

Szacunki wskazują, że 20-40 miliardów złotych może być dodatkowego obrotu z tego tytułu, nie mówiąc już o dochodach budżetu państwa. Ludzie mają prawo do wolności, to jest jednak sytuacja, w której mamy prawo pójść do sklepu. Nie musimy, ale możemy. Są sieci handlowe, np. z materiałami budowlanymi czy sprzętem AGD, które sprzedawałyby znacznie więcej, gdyby te sklepy w niedzielę były otwarte - tłumaczył Ryszard Petru.

Petru o krachu na giełdzie

W poniedziałek głębokie spadki odnotowały rynki akcji w kilku krajach Azji i Europie oraz nowojorska giełda. Czy będzie gigantyczny krach na giełdach? Wczoraj najgorszy dzień odnotowano w historii giełdy japońskiej. Co się dzieje ? - dopytywał swojego gościa gospodarz Porannej rozmowy

Jest obawa i niepewność, bo w Stanach Zjednoczonych ostatnie dane makroekonomiczne wskazują, że sytuacja jest gorsza niż się spodziewano. Bardzo mało miejsc pracy powstało no i Amerykańska Rezerwa Federalna spóźnia się z obniżkami stóp procentowych. Przypomnę tam są stopy między 5 a 5,25 i to by oznaczało, że jeżeli się spóźnia, to gospodarka się dławi i hamuje - mówił Ryszard Petru.

Za chwilę pojawi się pełne omówienie rozmowy.