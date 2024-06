Co powinna zrobić Polska?

Trzeba powiedzieć jasno, twardo, klarownie "nie". Polska nie jest przeciwko imigrantom. Polska robi wiele dla Ukraińców. A jeżeli chodzi o imigrację niechcianą, przymusowo wykorzystywaną politycznie - trzeba to zatrzymać. Polska potrzebuje dalekosiężnej polityki imigracyjnej i integracyjnej - tłumaczy gość RMF FM.

Na czym taka polityka powinna polegać? Na jasnym zdefiniowaniu, jaki profil imigranta jest w Polsce potrzebny - wyjaśnia polityk. Gotowego, by się uczyć, by się zaadaptować, nauczyć języka i być produktywnym. To nie jest mądre - przyjmowanie migrantów, którzy się nie uczą języka, nie adaptują i stają się ciężarem - dodaje.

Trzeba opracować zestaw umiejętności i kompetencji, które są potrzebne w Polsce. Tak jak robią to Niemcy. (Ustalenie) jakie to są profesje, których będzie w Polsce brakować - wymienia były poseł. Dodaje również, że migracja może być dla Polski zbawienna. To z powodu ujemnego przyrostu naturalnego.