Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM w poniedziałek będzie szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, europoseł Joachim Brudziński.

Joachim Brudziński będzie gościem Porannej rozmowie w RMF FM / Michał Dukaczewski / RMF FM

Powyborczy poniedziałek otwiera być może wielodniową, a może wielotygodniową batalię o stworzenie nowego rządu. To będzie rząd Zjednoczonej Prawicy? A może jednak to opozycja będzie miała przez najbliższe lata wpływ na rozwój Polski? Komu prezydent Andrzej Duda powierzy misję stworzenia rządu? Trudne pytania, ważne polityczne dylematy i niezmiernie ciekawe zakulisowe działania polityków w powyborczej rzeczywistości - o to wszystko zapyta swojego gościa Robert Mazurek.

