Massimiliano Allegri nie jest już trenerem piłkarzy Juventusu. Powodem zwolnienia było niekulturalne zachowanie 56-letniego szkoleniowca, m.in. wobec sędziów, w trakcie środowego finału Pucharu Włoch, który "Stara Dama" wygrała z Atalantą Bergamo 1:0.

Massimiliano Allegri / MICHELE MARAVIGLIA / PAP/EPA

Massimiliano Allegri wpadł w furię w doliczonym czasie gry po niepomyślnej dla Juventusu decyzji sędziego. Rzucił wówczas marynarką, a także krzyczał w stronę arbitrów. Ukarano go za to czerwoną kartką. Po meczu natomiast wdał się jeszcze w kłótnię z dyrektorem sportowym Juventusu oraz miał był agresywny wobec dziennikarzy.

Władze ligi ukarały go za to zawieszeniem na dwa mecze i grzywną w wysokości 5000 euro. Juventus natomiast postanowił go zwolnić.

"Zwolnienie jest następstwem zachowań, które uznano za niezgodne z wartościami Juventusu" - poinformował w oświadczeniu turyński klub.