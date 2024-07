​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Janusz Kowalski. Z politykiem porozmawiamy przede wszystkim o stanie dwóch partii: Suwerennej Polski oraz Prawa i Sprawiedliwości. Naszego gościa zapytamy także o Fundusz Sprawiedliwości i list Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobry.

Janusz Kowalski / Jakub Rutka / RMF FM

Dlaczego Janusz Kowalski opuścił partię Zbigniewa Ziobry i najprawdopodobniej dołączy do partii Jarosława Kaczyńskiego? Czy odcina się od towarzyszy, którym Sejm uchyla immunitety, a prokurator chce stawiać zarzuty? Czy Suwerenna Polska sypie się pod nieobecność byłego ministra sprawiedliwości? Czy Jarosław Kaczyński staje się dla swojej partii obciążeniem i nie jest liderem, którego słuchają szeregowi członkowie?

