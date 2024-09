Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Porozmawiamy z nim m.in. o sytuacji we Wrocławiu, który przygotowuje się na nadejście fali kulminacyjnej.

Jacek Siewiera / Piotr Szydłowski / RMF FM

Szef BBN-u zostanie także zapytany o system ostrzegania przed powodzią w Polsce. Czy da się zrobić coś jeszcze, żeby go usprawnić? Zapytamy też o to, czym dokładnie mają zająć się wojska inżynieryjne na zalanych terenach.

/ Grafika RMF FM