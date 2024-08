Jacek Sasin, były wicepremier i poseł PiS, będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM w poniedziałek.

Do 29 sierpnia PKW odroczyła posiedzenie w sprawie sprawozdania PiS. Czy posłowie PiS z niepokojem czekają na koniec wakacji? Dlaczego uważają, że politycy koalicji wpływają na decyzje PKW?

Jacka Sasina zapytamy także o zarzuty, które formuje pod jego adresem komisja ds. wyborów kopertowych.

"Pamięć co prawda mam taką, jaką powinien mieć polityk, to znaczy dobrą, ale krótką, ale nie tak krótką, żebym zapomniał" - mówił Jarosław Kaczyński po wyborze Łukasza Smółki na marszałka województwa małopolskiego. Barbara Nowak za Michała Drewnickiego została pełnomocnikiem PiS w Krakowie. Czy to początek czyszczenia małopolskich struktur?

O tym m.in. porozmawiamy z naszym gościem.

