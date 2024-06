"Przegięto pałę, jeżeli chodzi o zatrzymanie tych żołnierzy" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM gen. Jarosław Kraszewski, były dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN. Jego zdaniem stanowisko straci komendant Żandarmerii Wojskowej, a żołnierzy powinien przeprosić szef MON, a także premier i prezydent.

Gen. Kraszewski: Prawo użycia broni jest zbyt rozbudowane

Robert Mazurek pytał swojego gościa o sytuację z żołnierzami na granicy, którzy usłyszeli zarzuty. Jak w tej sytuacji zachowuje się dowódca? Pierwsza rzecz - rota przysięgi. Każdy żołnierz składa gotowość oddania życia i zdrowia dla obrony ojczyzny - mówił gen. Jarosław Kraszewski.

Prawo użycia broni - moim zdaniem jest zbyt rozbudowane. Powinno być tak proste, że żołnierz się nie zastanawia, który z tych punktów jest adekwatny do sytuacji, w której się znalazł - podkreślił gość RMF FM.

Dowódca jest zawsze z żołnierzami. Zawsze jest to fundamentalne "za mną" czy "naprzód". Dowódcy zawsze mówią "za mną" - zaznaczył.

Gen. Kraszewski: Przegięto pałę z zatrzymaniem żołnierzy

Przegięto pałę, jeżeli chodzi o zatrzymanie tych żołnierzy - nie ukrywał gen. Kraszewski. Jeżeli doszło do nadużycia kompetencji, bo znamy tylko jedną część historii... Nikt nic nie mówi o zachowaniu tej grupy emigrantów, która próbowała się dostać na terytorium naszego państwa. Nie czarujmy się - nie byli to ornitolodzy - zaznaczył.

Jak mówił, "narzędziem każdego żołnierza jest broń i amunicja, ostra amunicja".

Gen. Kraszewski: Za chwilę będziemy mieli hasło "mundur za murem"

Gen. Kraszewski ostro skrytykował wypowiedzi, mówiące o tym, że żołnierze nie byli zmuszeni do użycia broni, bo migranci im nie zagrażali.

Jak słucham tych wypowiedzi, zaczyna się we mnie gotować. Do tej pory byłem wielkim zwolennikiem hasła "murem za mundurem". A mam nieodparte wrażenie, że za chwilę będziemy mieli hasło "mundur za murem". I to nie będzie mur wzdłuż granicy białoruskiej, tylko mur aresztu wojskowego. Nie możemy do tego dopuścić - podkreślił.

Nie możemy dopuszczać do takich sytuacji, bo jest ich za dużo - mówił gość RMF FM.

