Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie gen. Jarosław Kraszewski, były dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Porozmawiamy m.in. o szkoleniach, jakie przechodzą żołnierze i straż graniczna, a także o to, czy potrzebna jest zmiana prawa, o której mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.

Gen. Jarosław Kraszewski / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Zapytamy też o wojnę hybrydową i o to, które elementy Tarczy Wschód zapowiedzianej przez rządzących powinny powstać jak najszybciej.

