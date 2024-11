"To nie są potężne straty dla gospodarki, bo i tak w Wigilię nikt poważnie nie pracował. Choć uważam, że to dobry pomysł, by zastąpić wolny dzień wigilijny innym dniem w ciągu roku, który mniej wykorzystujemy" - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM ekonomista dr hab. Marcin Piątkowski pytany o pomysł wprowadzenia wolnej Wigilii.

Dr hab. Marcin Piątkowski był pytany również o to, czy według niego Donald Trump wywoła wojnę celną.

Ta wojna już trwa, bo Biden nigdy nie zmienił ceł narzuconych przez Trumpa w czasie jego pierwszej kadencji - więc na razie dochodzi do potyczek różnego rodzaju. Ale Trump na pewno zrealizuje część ze swojej agendy podwyższenia ceł. Myślę, że nie w tak ogromnym stopniu jak zapowiada - 60-procentowe cła dla Chin i 20-procentowe dla Europy. Tego się nie da razem w tym samym czasie zrobić, bo by też to obniżyło konkurencyjność amerykańskiej gospodarki - stwierdził gość Roberta Mazurka.

"Gospodarka niemiecka wpadła w fiskalną anoreksję"

A czy polska gospodarka również straci na wojnie celnej na większą skalę?

My stracimy w zależności od tego, czy i jak się do tego dostosujemy. Myślę, że Trump już od kilkudziesięciu lat ma jakiś problem z Niemcami. A Niemcy mają taki problem, że o wiele więcej eksportują do Ameryki niż importują. Mają nadwyżkę handlową - ponad 70 miliardów dolarów - i to bardzo Trumpa irytuje - podkreślił ekonomista. Zatem Niemcy powinni się szykować na uderzenie, a my w dużym stopniu jesteśmy od niemieckiej gospodarki zależni, więc też dostaniemy rykoszetem - kontynuował ekspert.

Ekonomista stwierdził, że "gospodarka niemiecka jest chora i wpadła w fiskalną anoreksję, czyli w chorobę polegającą na tym, że ważniejsze są cyferki w Excelu niż to, że trzeba inwestować w przyszłość Niemiec".

Polska powinna się do tego dostosować. Po pierwsze przekonując różnymi sposobami do tego, żeby Niemcy wyszły z tej fiskalnej anoreksji - zarówno jeżdżąc do Berlina, jak i do Brukseli. No i sami też musimy być liderem inwestycji zarówno publicznych, jak i prywatnych - oznajmił gość Roberta Mazurka.

O mrożeniu cen energii: Ekonomicznie to nie ma sensu

Piątkowski był pytany również o pomysł rządu, który zapowiedział, że będzie mroził ceny energii.



Można mrozić w nieskończoność, ale to jest ekonomicznie nieuzasadnione. To jest może politycznie uzasadnione, bo pewnie o to chodzi, żeby wygrać prezydenckie wybory w maju. Ekonomicznie to nie ma sensu - to jest szkodliwe dla procesu dostosowania polskiej gospodarki do tego, żeby korzystać z bardziej zielonej energii - odpowiedział. Ocenił, że Polska przespała ostatnie 35 lat: Za wolno żeśmy inwestowali w zieloną gospodarkę, w zieloną energię, więc teraz płacimy tego cenę. Ale zamrażanie energii sprawia, że nie ma bodźców. Polacy nie mają motywacji.

Stwierdził również: Do maja możemy przeżyć, ale od maja powinniśmy wymagać od rządu, żeby miał jasną agendę, co dalej robimy. Zarówno stopniowe podwyżki energii, oczywiście z ochroną dla najbiedniejszych... Z drugiej strony wreszcie trzeba mieć jakiś plan inwestycyjny. Gdybym był premierem, ministrem, powiedziałbym Polakom: Umawiamy się, że do 2035 roku Polska wybija się na energetyczną niepodległość, doprowadzimy do wszelkich możliwych inwestycji, zmienimy ustawę. Jeśli trzeba, będą same specustawy, tak żebyśmy w 2035 roku (czerpali - przyp. red.) 80 proc. naszej energii z OZE i z zielonej energii, a 20 proc. z atomu. I to jest do zrobienia.

Czy według eksperta należałoby ulżyć przedsiębiorcom i obniżyć im składki na ZUS?

Ja proponuję - pójdźmy za ciosem i użyjmy górnikom, rolnikom, pielęgniarkom, nauczycielkom. Ulżyjmy w ogóle wszystkim. Dlaczego tylko przedsiębiorcom, którzy i tak już mają dzisiaj efektywną stawkę opodatkowania - niższą niż większość Polaków? - ocenił i dodał, że "kiedyś PO miała bardzo dobry pomysł - jednolitego podatku". Bardzo dobry i prosty podatek, w którym najbiedniejsi płacili najmniej - uważa ekonomista.

