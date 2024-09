Gościem Roberta Mazurka w Porannej Rozmowie w RMF FM będzie starosta nyski, Daniel Palimąka. Z naszym gościem porozmawiamy o sytuacji w mieście po powodzi.

Starosta nyski Daniel Palimąka gościem Porannej rozmowy w RMF FM / Starostwo Powiatowe w Nysie / RMF FM

Starostę nyskiego zapytamy także, czy Nysie i okolicznym miejscowościom grozi kolejne zalanie, a także o to, z jakimi trudnościami na ten moment muszą się mierzyć mieszkańcy.

