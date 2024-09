W Kłodzku trwa wielkie sprzątanie po powodzi. Wielka woda zalała miasto w nocy z soboty na niedzielę. Woda już opadła i teraz dokładnie widać, jak wielkie spustoszenie zrobił żywioł.

Wielkie sprzątanie w Kłodzku / Jakub Rutka / RMF FM

Krajobraz Kłodzka wygląda jak z filmów katastroficznych - informuje dziennikarka RMF FM Anna Zakrzewska. Co chwilę przez miasto przejeżdżają koparki, które starają się spychać błoto i szlam zalegający na ulicach. Pod tym szlamem jest dużo niebezpiecznych elementów, szkła, jest bardzo ślisko.

Mieszkańcy cały czas sprzątają zniszczone lokale.

Takie zniszczenia spowodowała powódź w jednym z pensjonatów w Kłodzku Jakub Rutka / RMF FM

To są elementy ścian, sufitów, stoły, krzesła. Wszystko jest zniszczone, wszystko musimy wynieść, cały lokal opróżnić. Ten lokal był po sufit w wodzie, nic nie jest tu do naprawy, do użytku - mówi naszej dziennikarce właściciel baru Małgosia. Jak dodaje, w jego lokalu wszystkie szyby są rozbite. Dopiero dziś rano mogły zacząć się porządki, bo zeszła woda. Pomagają mu pracownicy, sąsiedzi, rodzina, przyjaciele.

Sprzątanie Kłodzka / Jakub Rutka / RMF FM

Trzeba zerwać wszystkie podłogi, zmyć ściany, osuszyć. Myśmy to już przeżyli 27 lat temu, wiemy, przeżyliśmy tę procedurę - opowiadają właściciele zakładu barberskiego.

Sprzątanie Kłodzka / Jakub Rutka / RMF FM

Niektórzy przedsiębiorcy, z którymi rozmawiała Anna Zakrzewska, mówią, że nie wiedzą, czy chcą jeszcze wrócić do prowadzenia swoich biznesów.