​Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM w piątek będzie Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz.

Kontynuujemy temat wypłaty odszkodowań dla powodzian. Burmistrza Głuchołaz zapytamy, jak wygląda sytuacja w mieście, jak przebiega przekazywanie rządowej pomocy, których pracowników administracji brakuje i czy uważa, że rządzący mogli zrobić więcej.

Zapytamy o to, czy są prowadzone jeszcze zbiórki, jak wygląda odbudowa infrastruktury w mieście i w jakich warunkach mieszkańcy najbardziej poszkodowanej części Głuchołaz spędzą zimę.

