"On nastąpi, niezależnie, co, kto w Polsce sobie myśli" – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Konfederacji Krzysztof Bosak o tym, czy reset relacji Zachodu z Rosją, po ewentualnym zakończeniu konfliktu przez Donalda Trumpa, jest możliwy. Polityk i wicemarszałek Sejmu uważa, że zerwanie relacji z Rosją przez Zachód "to zwyczajna nieprawda". Bosak nie zgadza się z opinią, wyrażoną w czwartek w RMF FM przez posła PiS Jacka Sasina, że "jedyną szansą dla Polski jest koalicja PiS i Konfederacji".

Poranna rozmowa w RMF FM zaczęła się od wątku usunięcia z Konfederacji Grzegorza Brauna, który zapowiedział start w wyborach prezydenckich.

Każde wydarzenie w polityce jest szansą i ryzykiem - podsumował zamieszanie w łonie swojej partii wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Polityk zacytował najnowszy sondaż dla tygodnika "Wprost", który wskazuje, że kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen traci już tylko 4 proc. do Karola Nawrockiego - kandydata popieranego przez PiS.

Włodzimierz Skalik i Roman Fritz - wchodzący z Grzegorzem Braunem w skład Konfederacji, w ramach Konfederacji Korony Polskiej, mogą sami podjąć decyzję, czy chcą zostać w prawicowej koalicji.

Decyzja należy do nich, my nikogo wypychać nie będziemy - powiedział Krzysztof Bosak.

O ogłoszonym niedawno dołączeniu do wyścigu o prezydenturę przez dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego, wicemarszałek powiedział, że perspektywa, czy stanie się to szansą, czy ryzykiem, zależy od tego, czyje głosy przyciągnie Stanowiski.

Zdaniem Bosaka, mogą to być głosy Polski 2050, Lewicy czy Koalicji Obywatelskiej.

Gość Porannej rozmowy RMF FM nazwał Rafała Trzaskowskiego "niebezpiecznym człowiekiem" i "kameleonem politycznym".

Ukraińcy, turystyka medyczna i socjalna

Zaczęliśmy mówić o kwestii Ukraińców w Polsce, gdy wszystkie pozostałe partie zaczęły seryjnie przyjmować specustawy uprzywilejowujące Ukraińców względem wszystkich innych cudzoziemców, powodujące ogromną falę turystyki w sektorze ochrony zdrowia do Polski - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM polityk Konfederacji Krzysztof Bosak.

Nie wszyscy, którzy przyjechali do Polski to uchodźcy. Nie wszyscy, którzy w Polsce zostali obdarzeni przywilejami, w ogóle tu mieszkają - dodał.

Bosak mówił o problemie turystyki medycznej i socjalnej, powołując się na informacje pozyskane od samorządowców z terenów przygranicznych i z sektora medycznego. Przyznał, że nie wie, jaka jest skala zjawiska.

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak / Jakub Rutka / RMF FM

Wrócimy do interesów z Rosją?

Jeśli Donald Trump zakończy wojnę w Ukrainie, powinniśmy wrócić do interesów z Rosją?

W biznesie z Rosją trzeba być zawsze ostrożnym. (...) On (powrót do interesów - red.) nastąpi, niezależnie, co, kto w Polsce sobie myśli - uważa Krzysztof Bosak.

Żyjemy w świecie propagandy, w której uważa się, że świat Zachodni definitywnie zerwał relację z Rosją. To jest zwyczajna nieprawda - dodał polityk.

Czy nam, jako Polakom, taki powrót się opłaca? Gość RMF FM widzi korzyści np. na polu dywersyfikacji dostaw gazu.

Czy nie jest to jednak finansowanie Rosji, żeby mogła uzbroić się przeciwko nam?

A co, jeżeli my nie będziemy mieli pieniędzy na finansowanie zbrojeń, bo robienie biznesu w Polsce przestanie się opłacać? - zastanawia się Bosak.

Trzy propozycje Konfederacji na polepszenie życia Polaków

Jednym z pytań od słuchaczy Porannej rozmowy w RMF FM było to, co Konfederacja może zaproponować, by Polakom żyło się lepiej.

Lider ugrupowania Krzysztof Bosak wymienił zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku, zablokowanie podwyżek podatków i zablokowanie "absurdalnych regulacji" i nowych zmian w systemie energetycznym, "wymuszanych przez UE". Zdaniem rozmówcy Tomasza Terlikowskiego ewentualny sprzeciw wobec unijnej polityki w tym zakresie nie oznacza wyjścia ze Wspólnoty.

Gość Porannej rozmowy w RMF FM uważa, że Polska powinna, podobnie jak Stany Zjednoczone, wycofać się z porozumienia paryskiego i zatrzymać proces odchodzenia od węgla.

W Polsce istnieją kopalnie, które są dochodowe - wskazywał Bosak.

Ustawa aresztowa

Liczę na to, że coś się wreszcie w tej sprawie zmieni. Wiem, że nie tylko obecny minister sprawiedliwości, ale także niektórzy wiceministrowie, jak np. pani Ejchart, mieli taki sam punkt widzenia - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Bosak. Jego partia złoży w piątek projekt ustawy ograniczającej możliwość stosowania aresztów.

W koalicji rządzącej jest wielu polityków myślących tak samo na temat - mówił Bosak, tłumacząc, że jego zdaniem areszty są nad Wisłą nadużywane.

Nawet jeśli projekt Konfederacji "nie przejdzie", gość RMF FM liczy na to, że wywoła dyskusję i skłoni Ministerstwo Sprawiedliwości do przedstawienia alternatywy.

Nasza ustawa jest moim zdaniem dość dobrze pomyślana. (...) To nie jest tak, że ona zablokuje działanie wymiaru sprawiedliwości, zablokuje prokuratorom wysyłanie przestępców do aresztów. Tam nie ma takiej rzeczy. Chodzi o to, żeby nie nadużywać tego aresztu - podsumował polityk.

Artykuł w trakcie aktualizacji...

