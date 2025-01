"To jest chyba zadanie rządu, żeby o tym rozmawiać" – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM poseł PiS Jacek Sasin, pytany, czy politycy jego ugrupowania rozmawiają z administracją Trumpa o sytuacji Polaków w USA, zagrożonych wydaleniem. Były wicepremier dodawał, że obecnie, w związku z przeszłymi wypowiedziami premiera Tuska, relacje z USA są zrujnowane. Polityk uznał, że jego największą porażką jako ministra aktywów państwowych było niepowstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Myślę, że ci, którzy nie łamią prawa, nie mają się czego obawiać - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM poseł PiS Jacek Sasin, komentując dyskusję na temat ewentualnych wydaleń ze Stanów Zjednoczonych migrantów, przebywających tam nielegalnie. Temat powstał po przyjęciu ostrzejszej polityki migracyjnej przez Donalda Trumpa.

Sasin mówił, że rozmowy z administracją nowego prezydenta to przede wszystkim zadanie polskiego rządu, a nie polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają z Trumpem dobre relacje.

Gość RMF FM dodawał, że takie dyskusje wymagają naprawienia relacji z USA, zepsutych wcześniejszymi wypowiedziami premiera Tuska czy szefa MSZ Radosław Sikorskiego.

Były minister aktywów państwowych zaapelował do Polaków, by rozważali powrót do kraju.

"Lex Romanowski"

W Porannej rozmowie w RMF FM omówiono także kwestię tzw. "lex Romanowski" - projektu zmian legislacyjnych w ustawie o wykonywaniu mandatu posła. Poseł ścigany listem gończym niewykonujący swoich obowiązków ma nie otrzymywać uposażenia.

Jeśli chodziłoby tylko o pensje, to pal licho - mówił w RMF FM Jacek Sasin. Poseł PiS obawia się, że będzie to oznaczało pozbawienie możliwości wykonywania mandatu przez posła czy senatora, który nie jest skazany prawomocnym wyrokiem.

Mogę sobie wyobrazić, obserwując działania tej władzy, że będzie to takie narzędzie, żeby manipulować składem Sejmu - powiedział rozmówca Tomasza Terlikowskiego.

Ugrupowanie Sasina nie godzi się na wejście w życie zmian, a jeśli jednak miałoby do tego dojść, wskazywałoby, że nowe przepisy nie powinny dotyczyć Marcina Romanowskiego, zgodnie z zasadą, że prawo nie działa wstecz.

Były wicepremier wskazał, że jest daleki od potępiania Romanowskiego, bowiem wszystko na to wskazuje, że oskarżono go w sposób bezpodstawny i pozbawiono prawa do uczciwego procesu.

