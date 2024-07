Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie mecenas Bartosz Lewandowski, obrońca Marcin Romanowskiego.

Bartosz Lewandowski / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy o zatrzymaniu jego klienta ws. nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Polityk Suwerennej Polski może spędzić w areszcie co najmniej 3 miesiące. Jego otoczenie twierdzi, że został bezprawnie zatrzymany, bo chroni go immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, czemu zaprzecza Prokuratura Krajowa.

Porozmawiamy o zarzutach, które Romanowski już usłyszał, o tym, że do niczego się nie przyznaje i o taśmach Mraza, na których słychać Romanowskiego, gdy omawia sprawy związane z dotacjami z Funduszu Sprawiedliwości.

