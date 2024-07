Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Zapytamy go m.in. o relacje między Lewicą i Partią Razem, a także o plany uchylenia immunitetów ważnym politykom PiS.

Andrzej Szejna / Piotr Szydłowski / RMF FM

W programie padną pytania o zmiany przepisów dotyczących możliwości takiego użycia broni przez żołnierzy, które ochronią ich przed konsekwencjami. Przypomnijmy, że Lewica protestowała na ostatnim posiedzeniu komisji, gdzie takie zmiany były dyskutowane.

Z Andrzejem Szejną porozmawiamy też o planach uchylenia immunitetów ważnym politykom PiS i dalszych rozliczeniach rządów tej partii, które przeprowadza rząd Donalda Tuska. Zapytamy też o sytuację w Lewicy i Partii Razem - relacje między nimi są szorstkie. Co dalej ze współpracą?

Wiceministra Szejnę zapytamy także o wtorkową wizytę w Warszawie kanclerza Scholza, o czwartkowe wybory w Wielkiej Brytanii, gdzie do przejęcia władzy szykuje się Partia Pracy oraz o niedzielną II turę wyborów we Francji.

