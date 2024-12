"Będziemy się domagali sprawdzenia wszystkich umów cywilno-prawych, które podpisywał Karol Nawrocki, nie tylko w IPN, ale też w Muzeum II Wojny Światowej" - zapowiedział podczas Popołudniowej rozmowy w RMF FM europoseł Michał Szczerba.

Wideo youtube

Olgierd L. i Karol Nawrocki

Grzegorz Sroczyński, gospodarz Popołudniowej rozmowy w RMF FM, zapytał polityka KO o dokument dotyczący Karola Nawrockiego, nieznanego autorstwa, funkcjonujący w mediach jako "raport" na temat kandydata na prezydenta popieranego przez PiS.

Dziś funkcjonariusze ABW zatrzymali gangstera Olgierda L., którego nazwisko padło w słynnym raporcie o kandydacie PiS na prezydenta. Karol Nawrocki twierdzi, że zna Olgierda L. z klubu bokserskiego, a nasz reporter dowiedział się, że mężczyznę zatrzymano w ramach śledztwa w sprawie aktów dywersji sabotażu na terytorium Polski. Czy powiedziałby pan, że Olgierd L. to bliski przyjaciel Karola Nawrockiego? - zapytał Sroczyński.

Przede wszystkim z europosłem Jońskim nie jesteśmy autorami tego raportu. Ja rozumiem, że sam raport powstał w środowisku PiS-u czy wokół tego środowiska - mówił Szczerba.

Autorom udało się sformułować 74 strony wątpliwości wobec Karola Nawrockiego, a w szczególności wobec ludzi, których znał, którymi się otaczał. To nie jest kwestia tego, że Karol Nawrocki był związany ze sportem czy z salą bokserską, bo on tym ludziom on otworzył szeroko drzwi Muzeum II Wojny Światowej, przestrzeń Westerplatte, którą też przejął jako dyrektor muzeum i którą zarządzał, a także IPN. To nie są relacje - mam wrażenie - wyłącznie o charakterze sportowym czy kibicowskim - mówił Szczerba.

Co Szczerba i Joński zrobią z raportem?

Co konkretnie europosłowie Michał Szczerba i Dariusz Joński, którzy kilka dni temu zwołali konferencję prasową ws. raportu, zamierzają teraz zrobić?

Zamierzamy zrobić kilka wystąpień, część z nich została wysłana. Chodzi przede wszystkim o Prokuratora Generalnego i analizę tego dokumentu pod kątem naruszenia kodeksu karnego. Przecież na tych zdjęciach promowany jest faszyzm, co jest przestępstwem - odpowiedział Szczerba.

Nie uważam, że Nawrocki jest faszystą. Jest politykiem, który na różnych etapach swojego życia miał do czynienia ze środowiskami, które miały przeszłość kryminalną i które to postacie pojawiają się w różnych sytuacjach, gestach i komentarzach, jakie nazwałbym faszyzującymi - dodał polityk KO.

