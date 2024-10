"Będzie to kandydat Koalicji Obywatelskiej popierany przez koalicję demokratyczną" - tak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Grzegorz Schetyna odpowiedział na pytanie, kto jego zdaniem zostanie następnym prezydentem Polski. "Naszym kandydatem będzie Rafał Trzaskowski lub Radosław Sikorski. Oni obaj mają ogromne doświadczenie i papiery na dużą politykę" - stwierdził przewodniczący senackiej komisji spraw zagranicznych.

Wideo youtube

Grzegorz Schetyna podkreślił, że obaj kandydaci - zarówno Sikorski, jak i Trzaskowski - są wyraziści, ale też trochę różni: Po całościowych, dokładnych badaniach powinniśmy wiedzieć, jak w drugiej turze (wyborów prezydenckich - przyp. red.) będą reagować na jednego i drugiego kandydata wyborcy koalicji demokratycznej, ale też PiS-u. Te badania są prowadzone, trzeba spokojnie poczekać - powiedział gość Piotra Salaka.

