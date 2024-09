Ryszard Petru, poseł Polski 2050 – Trzeciej Drogi będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Zapytamy o to, do czego - jego zdaniem - Lewica nie jest potrzebna i co najbardziej dzieli koalicjantów. To aborcja, składka zdrowotna, kredyt zero procent, a może jeszcze coś innego?

Szef sejmowej komisji gospodarki oceni w RMF FM projekt budżetu. Wyjaśni, dlaczego uważa, że za dużo rozdajemy, a za mało inwestujemy. Padną też pytania o wybory prezydenckie i przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na rozmowę Marka Tejchmana zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i na nasze media społecznościowe!