"Rząd zakłada, że może być taki moment, w którym bariera na granicy może zostać przełamana"

Pytana o czasowe i terytorialne zawieszenie możliwości prawa do azylu, odpowiedziała: Rząd zakłada, że może być taki moment, w którym bariera na granicy (z Białorusią - przyp. red.) może zostać przełamana. (...) W związku z tym zakłada, że pod nadzorem parlamentu wtedy podejmujemy pewne kroki - nie przyjmujemy w tym czasie wniosków azylowych. To jest przewidywanie takich możliwości, żeby nie działać spontanicznie.

Porowska zaznaczyła, że nie wyobraża sobie, aby słowa "godność" i "szacunek" nie miały miejsca w debacie publicznej.

Pracowałam 20 lat w organizacji pozarządowej. Znam bardzo wiele osób działających na różnych polach i wszystkie one na jakimś etapie mówiły, że nie są szanowane, albo że nie są traktowane partnersko. Ja jestem po to, aby rządzącym pokazać, co to znaczy szanować organizacje pozarządowe i ludzi w nich pracujących - podkreśliła.

Będę dbała o to, aby przypominać rządzącym, że język dotyczący migrantów i organizacji pozarządowych musi mieć swój poziom - dodała.

"Zdajemy sobie sprawę, że należy obserwować to, co dzieje się w Ukrainie"

Prowadzący rozmowę Marek Tejchman pytał, czy jesteśmy gotowi na ewentualny kolejny kryzys humanitarny.

Jesteśmy zmęczeni wszyscy, ale i też mieliśmy czas na to, żeby zorganizować centra pomocy. Wojewodowie nauczyli się już też, jak reagować w sytuacjach kryzysowych, MSWiA jest w stałym kontakcie z wojewodami. Zdajemy sobie sprawę, że należy obserwować to, co dzieje się w Ukrainie. Na razie nie widzimy takich ruchów, które musiałby spowodować, abyśmy otwierali jakieś duże centra - powiedziała minister.

Powiedziała także, że prawdopodobnie w tym roku będą pierwsze zmiany przepisów dotyczących organizacji pozarządowych. Będą dotyczyć wysokości finansowania Narodowego Instytutu Wolności.

"Hołownia jest w polityce bardzo potrzebny"

W audycji poruszono także temat przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Porowska jest przekonana, że w drugiej rundzie zamelduje się Szymon Hołownia i tam zmierzy się z Rafałem Trzaskowskim.

Szymon Hołownia jest w polityce bardzo potrzebny, żeby pokazać, że my naprawdę możemy prowadzić inną politykę niż podziału państwa - powiedziała, dodając, że Hołownia może wygrać w drugiej turze. Ma dużo większy potencjał przekonania do siebie tej części społeczeństwa, do której Trzaskowski chyba nie dotrze - podkreśliła.