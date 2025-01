"Zełenski jest bardzo pragmatyczny. Rozumie, że zamrożenie konfliktu nie jest żadnym rozwiązaniem" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - minister funduszy i polityki regionalnej, pytana o przyszłość wojny za naszą wschodnią granicą. "Rozmawianie z Putinem z pozycji słabości nigdy nie kończy się dobrym rozwiązaniem. Putin rozumie wyłącznie język siły" - podkreśliła. "Jako Unia Europejska i Polska powinniśmy pomagać Ukrainie tyle, ile jesteśmy w stanie. Ta pomoc musi być długookresowa, asertywna, ze zrozumieniem, że nie chodzi wyłącznie o Ukrainę" - zauważyła.

Zełenski dąży do pokoju, ale na takich zasadach, żeby była gwarancja, że dalsza militarna eskalacja ze strony rosyjskiej nie jest bezkarna. To jest kluczowe - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, pytana o wojne na Ukrainie. Najważniejsza jest gwarancja, że ta przerwa nie będzie momentem do zwiększenia potencjału rosyjskiego i kolejnego uderzenia - dodała była dyplomatka.

Rozmówczyni Piotra Salaka podkreśliła, że wysłanie polskich wojsk na Ukrainę byłoby "absolutnie nie do przyjęcia". To stwarzałoby zbyt duże ryzyko rozlania się wojny na terytorium Polski. Jesteśmy sąsiadem i musimy być bardzo ostrożni - tłumaczyła. Są inne kraje, które być może mogłyby być tam obecne - zauważyła Pełczyńska-Nałęcz.

Czy czekają nas masowe powroty Polaków, którzy przebywali w Stanach Zjednoczonych nielegalnie? Nie ma sensu eskalowanie spraw, które się nie zdarzyły i wygłaszanie strasznych proroctw. Nie wiadomo - mówiła minister funduszy i polityki regionalnej. Na dzisiaj uwaga jest na nielegalną migracje głównie z Meksyku, krajów Ameryki Południowej - stwierdziła.