Oprócz sprawy ceł, Trump i Netanjahu rozmawiali także o Strefie Gazy, Iranie, relacjach Izraela z Turcją i Międzynarodowym Trybunale Karnym.

Netanjahu: Pracujemy nad nowym porozumieniem w sprawie Strefy Gazy

Pracujemy nad nowym porozumieniem w sprawie Strefy Gazy, które pozwoliłoby uwolnić wszystkich zakładników - powiedział Benjamin Netanjahu po spotkaniu z prezydentem Donaldem Trumpem.

Dodał, że zgodził się z amerykańskim przywódcą, że nie chce, by "Syria była wykorzystywana przez Turcję".

Premier Izraela zaznaczył również, że mieszkańcy Strefy Gazy powinni móc opuścić to terytorium, jeżeli wyrażą taką wolę.

Zarówno Trump, jak i Netanjahu zapewnili, że robią wszystko, by uwolnić zakładników pozostających w niewoli Hamasu i innych palestyńskich organizacji terrorystycznych.

Rozmowy USA z Iranem

Amerykański prezydent ogłosił z kolei, że w sobotę odbędą się rozmowy USA z Iranem na temat programu nuklearnego Teheranu.

Prowadzimy bezpośrednie rozmowy z Iranem (...) To się zacznie w sobotę. Mamy bardzo duże spotkanie i zobaczymy, co się wydarzy. I myślę, że wszyscy zgadzają się, że zawarcie umowy byłoby lepsze niż robienie tego, co jest oczywiste, a to, co oczywiste, to nie jest coś, w co chcę się angażować, albo, szczerze mówiąc, w co Izrael chce się angażować, jeśli mogą tego uniknąć - powiedział Trump, nawiązując do ewentualnego użycia siły.

Więc zobaczymy, czy możemy tego uniknąć, ale jesteśmy na bardzo niebezpiecznym terytorium. I mam nadzieję, że te rozmowy zakończą się sukcesem. I myślę, że byłoby w najlepszym interesie Iranu, gdyby zakończyły się sukcesem - dodał.