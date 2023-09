Jak rozwiązać problem zboża i dobrych relacji? Po pierwsze - to zboże, które miało przejeżdżać, miało przejeżdżać, a nie wyciekać. Więc jedna rzecz to zabezpieczenie zboża z Ukrainy. Zadbałabym o to, żeby ono jechało tam, gdzie ma jechać. Przecież Ukraina od wielu lat handlowała zbożem. Ja bym nie pozwoliła w tej chwili na handel ukraińskim zbożem, które jest znacznie tańsze od naszego, bo musimy chronić nasz rynek. Natomiast przejazd zboża - tak jak to było mówione - tam, gdzie są rynki zbytu, realnie potrzebujące tego zboża, trzeba po prostu ułatwić. Jeszcze jest jeden problem, o którym rządzący dzisiaj nie myślą, przecież Ukraina lada moment będzie zbliżała się do wejścia do UE. (...) Trzeba się do tego mądrze przygotować, zadbać też i o naszych rolników, i o relacje w Europie, żeby ukraińskie zboże jechało tam, gdzie go najbardziej potrzebują - tłumaczyła posłanka KO.

Polski rolnik dziś jest sfrustrowany, bo z jednej strony widzi, że dotacje unijne się chwieją, bo nie ma chociażby pieniędzy z KPO, które by im mogły pomóc, bo atmosfera jest zła, z drugiej - nieszczelności. Jak oni mogli dopuścić do tego, że zbożem technicznym handlowano w Polsce prawie jak wizami polskimi w Azji i Afryce? - pytała.

Jak dodała, ostatnie dwa lata w stosunkach polsko-ukraińskich nie zostały zmarnowane. Wydarzało się bardzo dużo dobrych rzeczy. To był też ten moment, kiedy my, jako opozycja, chwaliliśmy rządzących. Bo zachowywali się bardzo przyzwoicie. Teraz coś się popsuło w trakcie kampanii. Uznali, że to granie na nutach czasami - subtelnie - antyukraińskich, też im może przynieść głosy Konfederacji. Do tego dochodzi nerwowość i takie głupie, niepotrzebne słowa Zełenskiego. Natomiast to wszystko jest do odwrócenia. My te relacje odbudujemy i zadbamy o polskich rolników - zaznaczyła.

Trzaskowski premierem?

Piotr Salak dopytywał też, czy Rafał Trzaskowski może zostać premierem nowego rządu. Na razie nie ma takich planów w najbliżej kampanii. To może się oczywiście kiedyś wydarzyć po wygranych wyborach, po pewnym uzdrowieniu Polski. (...) Uważam, że Trzaskowski jest jednym z najciekawszych, najlepszych i takich najbardziej łączących polskich polityków - mówiła.