W piątek w całym kraju obchodzony będzie Dzień bez Samochodu. Tego dnia - posiadając przy sobie ważny dowód rejestracyjny samochodu - można będzie podróżować na liniach ZTM Poznań za darmo. Bez biletu - do granicy województwa - będą mogli pojechać też pasażerowie lokalnych pociągów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował poznański magistrat, z darmowych przejazdów na liniach ZTM Poznań w piątek mogą skorzystać wszyscy posiadacze samochodów. Warunkiem będzie posiadanie przy sobie dowodu rejestracyjnego. Jeden dokument upoważni do bezpłatnego podróżowania po mieście jednej osoby.



Wspólnie z Miastem Poznań zrównoważony transport będzie promować Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W 2012 roku oba samorządy wprowadziły bilet Bus-Tramwaj-Kolej. Samorządy współpracują także przy projekcie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. W piątek z okazji Dnia bez Samochodu na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego auta będzie można podróżować pociągami Kolei Wielkopolskich oraz POLREGIO i przesiąść się na transport ZTM.



Osoby chcące podróżować pociągami KW i POLREGIO w dłuższych relacjach, tj. przekraczających granice województwa, będą zobowiązane do pokrycia kosztów przejazdu pociągiem wg taryfy przewozowej danego przewoźnika na długości od granicy województwa do miejsca docelowego położonego na terenie innego województwa lub odwrotnie. Jeden dowód rejestracyjny auta uprawnia do darmowego przejazdu jedną osobę - poinformował magistrat.



Podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności 2023 pracownicy Strefy Płatnego Parkowania Zarządu Dróg Miejskich wkładali za wycieraczki samochodów zaparkowanych w strefie ulotki zachęcające kierowców do skorzystania z darmowych przejazdów w piątek, 22 września, na liniach ZTM na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu.