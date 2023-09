W piątek, w ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu, w województwie pomorskim będzie można bezpłatnie skorzystać z komunikacji miejskiej oraz pociągów Polregio i SKM. W Gdańsku z darmowych przejazdów skorzystają wszyscy posiadacze Gdańskiej Karty Mieszkańca.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, do bezpłatnych przejazdów wszystkimi liniami (na całych długościach) uprawnieni będą posiadacze aktywnej Gdańskiej Karty Mieszkańca, niezależnie od posiadania dowodu rejestracyjnego.



Rzeczniczka Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku Dagmara Szajda dodała, że w trakcie przejazdu należy mieć ze sobą także dokument tożsamości ze zdjęciem.



W komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo do bezpłatnych przejazdów wszystkimi liniami (na całych długościach) uprawnieni będą właściciele i/lub współwłaściciele samochodów osobowych, na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego, którego podróżny jest właścicielem i/lub współwłaścicielem.



Inspektor ds. integracji transportu zbiorowego Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG) Bartosz Szwarc podał, że zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, prawo do bezpłatnych przejazdów dla właścicieli/współwłaścicieli samochodów osobowych, obowiązywać będzie także w pociągach PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście oraz Polregio (w granicach województwa pomorskiego). Podstawę do bezpłatnego przejazdu także stanowi ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego, którego podróżny jest właścicielem/współwłaścicielem - przekazał.



Zaznaczył, że uprawnienie obowiązujące w ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo oraz pociągach SKM i Polregio dotyczy właścicieli oraz współwłaścicieli samochodów osobowych. Nie mogą zatem z niego skorzystać użytkownicy pojazdów współdzielonych, służbowych, czy użytkowanych w ramach leasingu.



Dodał, że prócz dowodu rejestracyjnego należy okazać także dokument tożsamości ze zdjęciem. Wyjaśnił, że elektroniczny zapis dowodu rejestracyjnego "mPojazd" również pozwala na skorzystanie z bezpłatnego przejazdu właścicielowi lub współwłaścicielowi samochodu osobowego.