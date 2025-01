​Gościem Popołudniowej Rozmowy w RMF FM będzie poseł Koalicji Obywatelskiej, członek sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa i były ambasador RP w Kanadzie Marcin Bosacki. Porozmawiamy m.in. o konsekwencjach pierwszych decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Marcin Bosacki / Piotr Szydłowski / RMF FM

Marcina Bosackiego zapytamy m.in. o pierwsze decyzje prezydenta Donalda Trumpa i o dzisiejsze wystąpienie Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim. Szef polskiego rządu wezwał, by Europa nie lekceważyła wezwania Donalda Trumpa do podniesienia wydatków na obronność do 5 proc. Mówił też, że "Europa była, jest i będzie wielka" i "budowała swoją wielkość, bo nigdy nie bała się iść w to nieznane z podniesioną głową". Czy te słowa są odpowiedzią na inauguracyjne przemówienie prezydenta USA?

Marek Tejchman będzie rozmawiał z Marcinem Bosackim o tym, które zapowiedzi prezydenta USA powinniśmy potraktować bardzo serio, a które są elementem budowania wizerunku silnego polityka, ale nie zostaną wprowadzone w życie.

