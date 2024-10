​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Konrad Ciesiołkiewicz, członek Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich. Porozmawiamy o raporcie Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich.

Konrad Ciesiołkiewicz / Albert Zawada / PAP

Z Konradem Ciesiołkiewiczem porozmawiamy o raporcie Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich - o tym, czy rzeczywiście w Kościele panował "mroczny czas" i czy powstanie papieska encyklika o godności dzieci i prawach ofiar.

Zapytamy również o pracę komisji i o to, co powinno się zmienić, by nie dochodziło do nadużyć w polskim Kościele.

