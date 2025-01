​Gościem Popołudniowej Rozmowy w RMF FM będzie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Porozmawiamy m.in. o pierwszych decyzjach Donalda Trumpa i ich konsekwencjach dla UE i Polski.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / Michał Dukaczewski / RMF FM

Donald Trump podpisał w poniedziałek osiem rozporządzeń i dyrektyw wykonawczych, w tym dotyczących imigracji, wycofania USA ze Światowej Organizacji Zdrowia i porozumienia paryskiego o klimacie.

Piotr Salak zapyta Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz o pierwsze decyzje prezydenta Stanów Zjednoczonych i ich konsekwencje dla Unii Europejskiej i Polski.

Porozmawiamy również o Krajowym Planie Odbudowy i kampanii wyborczej w Polsce.

