Jacek Ozdoba, poseł i kandydat do Parlamentu Europejskiego z Suwerennej Polski będzie dziś gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Jacek Ozdoba / Piotr Szydłowski / RMF FM

Czy Suwerenna Polska nielegalnie finansowała swoją kampanię? Czy Fundusz Sprawiedliwości wykorzystywany był do celów politycznych? Co dalej z Suwerenną Polską? O to m.in. Tomasz Terlikowski zapyta naszego gościa.

Porozmawiamy także o tym, dlaczego Jacek Ozdoba startuje do Parlamentu Europejskiego i czym chciałby się w nim zająć.

