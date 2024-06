Andrzej Duda o CPK

W poniedziałek prezydent Polski Andrzej Duda, podczas wizyty w Kaliszu, powiedział, że miasto potrzebuje szybkiej kolei, która ma być budowana w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zaznaczył, że Kalisz potrzebuje szybkiej kolei, która połączy to miasto z Poznaniem i Warszawą. Przypomniał, że budowa linii kolejowych dużych prędkości była planowana w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dodał, że CPK, jak i planowane inwestycje drogowe, w tym modernizacja drogi krajowej 25 muszą być zrealizowane w najbliższych latach. O to trzeba walczyć, tego trzeba się domagać. Nie możemy pozwolić na to, by zostały zarzucone - powiedział prezydent.

Jak ocenił, CPK to nie tylko handel i turystyka, ale też kwestie związane z bezpieczeństwem i ewentualnym militarnym wsparciem. Rozmawiałem z generałami, także tymi z wielkich armii NATO. Wszyscy mówią: ten port lotniczy jest niezbędny, jeśli chcecie w razie potrzeby otrzymać szybką i zmasowaną pomoc, bo muszą lądować największe samoloty, musi ich lądować dużo. Muszą być duże miejsca logistyczne i przeładunkowe. Musi być możliwość strzeżenia nieba - podkreślił prezydent.

Wierzę, że zrealizujemy tę inwestycję - dodał.

O Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma zostać wybudowany Port Lotniczy, który w pierwszym etapie byłby w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwiłyby przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK zaplanowano Airport City, w skład którego weszłyby m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe.

Spółka CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, jest zaliczona do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

Pod koniec kwietnia 2024 r. PPL podały, że realnym terminem, kiedy CPK zacznie funkcjonować, jest 2035 r. Oceniły, że podawana przez poprzednie władze data (2028 r.) "była myśleniem życzeniowym".