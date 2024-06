​Gościem Piotra Salaka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie minister zdrowia Izabela Leszczyna. Z szefową resortu zdrowia porozmawiamy o wdrożonym monitoringu recept na opioidy. Zapytamy, czy nie zagraża on samym pacjentom i czy leki będą normalnie przypisywane osobom, które ich naprawdę potrzebują.

Izabelę Leszczynę zapytamy też o pigułkę "dzień po" i o to, w ilu aptekach można ją dziś kupić. Nie zabraknie też pytań m.in. o rosnące zadłużenie szpitali powiatowych, wzrost wynagrodzeń dla pracujących w ochronie zdrowia oraz o to, czy alkohol zniknie ze stacji benzynowych.

