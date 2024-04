Gościem Tomasza Terlikowskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie senator Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

Grzegorz Schetyna / Piotr Szydłowski / RMF FM

PO odsłania karty i zaczyna ogłaszać swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Wśród nich są ministrowie z rządu Donalda Tuska. Naszego gościa zapytamy o to, kto ich zastąpi i kiedy odbędzie się rekonstrukcja rządu. Tusk mówił dziś, że nie można do Brukseli wysyłać lunatyków. Schetynę poprosimy o rozwinięcie tej myśli.

