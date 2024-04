Zakrwawione konie biegające po ulicach centrum Londynu wprawiły przechodniów w osłupienie. Zwierzęta spłoszyły się podczas ćwiczeń kawalerii. Jeden z nich wpadł w samochód, zrzucając z grzbietu jeźdźca. Londyńskie pogotowie udzielało pomocy w sumie 5 osobom.

Zerwane konie w Londynie / Jordan Pettitt / PAP/PA

Siedem koni należących do królewskich gwardzistów spłoszyło się podczas porannych ćwiczeń przed paradą w Whitehall w Londynie. To niespotykane, ponieważ zwierzęta te są przyzwyczajone do paradowania w szyku ulicami w pobliżu jeżdżących samochodów oraz wzdłuż szpaleru widzów.

Rozpędzone zwierzęta biegały po ulicach w centrum stolicy Wielkiej Brytanii.

Jeden z nich uderzył w samochód, zrzucając jeźdźca, a sam zakrwawiony pobiegł dalej.

Rannemu mężczyźnie została udzielona pomoc medyczna. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których widać żołnierza leżącego na ziemi w pobliżu hotelu Clermont.

Londyńskie pogotowie informuje, że pomoc udzielona została 5 osobom.

Przedstawiciele policji i wojska przez kilka godzin próbowali złapać konie, które rozpierzchły się po mieście. Ostatecznie po południu im się to udało.