Konsensus opracowany przez PAP Biznes wskazywał, że w marcu stopa bezrobocia wyniosła 5,3 proc.

Bezrobocie w poszczególnych województwach / Maciej Zieliński / PAP

Produkcja w marcu poniżej oczekiwań

Dwa dni temu Główny Urząd Statystyczny podał, że produkcja przemysłowa w marcu spadła o 6 proc. rok do roku. To wynik gorszy od oczekiwań ekonomistów PKO Banku Polskiego, którzy zakładali spadek na poziomie 4 proc. rok do roku.

Bank doszukuje się przyczyn tych spadków przede wszystkim w mniejszej liczbie dni roboczych w marcu oraz w słabym wyniku w segmencie wydobywania węgla kamiennego.



Dane GUS o sprzedaży

Z kolei wczoraj GUS podał dane o sprzedaży.

Wzrost sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym o 6,1 proc. oznacza, że o tyle więcej kupowaliśmy w ubiegłym miesiącu niż przed rokiem - podał GUS.

Polski Instytut Ekonomiczny zauważa, że wzrosła głównie sprzedaż samochodów osobowych, paliw, żywności i farmaceutyków; wzrósł też import.