Wojsk było ewidentnie za mało, służby nie zostały rozmieszczone wcześniej, kiedy już wiedzieliśmy o zagrożeniu - w ten sposób Radosław Fogiel w Popołudniowej rozmowie w RMF FM krytykował działania rządu w sprawie powodzi. Odniósł się również do transmitowanych na żywo posiedzeń sztabu kryzysowego. "Nie da się na oczach kamer prowadzić sensownego sztabu i podejmować trudnych decyzji" - mówił poseł PiS.

Prowadzący rozmowę Grzegorz Sroczyński pytał swojego gościa, czy potrzebna była taka agresywna "polityczna nawalanka" w sprawie powodzi.

"Już na samym początku należałoby odwrócić tę kolejność. Nie bez znaczenia jest, kto ją zaczął" - mówił Fogiel. "Oczywiście w powodzi odpowiedzialnością i polityków, i mediów jest skupianie się na kryzysie i duża część naszej komunikacji na tym polega. Kiedy wytykamy, że jest chaos, że komunikacja nie działała, (...) robimy to po to, żeby móc to poprawić" - podkreślał polityk PiS.

"Odniesienia do Tuska w większości dotyczyły - zwłaszcza na początku - tych jego nieprawdziwych, złych słów, które nie powinny paść, że prognozy nie są przesadnie alarmujące. To z pewnością wpłynęło na działania służb, to mogło mieć wpływ na to, czy ludzie się ewakuowali. Taka jest brutalna prawda. Premier nie powinien czegoś takiego mówić" - zaznaczył Fogiel, dodając, że "trudno też oczekiwać od polityków, nawet bardzo wierzących, że będą wyłącznie nadstawiać drugi policzek".

Podkreślał, że o pewnych sprawach trzeba mówić od razu. "Dlatego złożyliśmy cały pakiet projektów ustaw, tzw. pakiet na ratunek, bo chcemy, żeby rząd wyszedł z tej partyjnej ścieżki działania, z tego partyjnego myślenia" - dodawał.

Pytany, czy może wymienić trzy rzeczy, które temu rządowi wyszły w czasie powodzi, odpowiedział: "Chciałbym umieć móc wymienić nawet więcej niż trzy rzeczy. Tylko ja ich nie widzę".

"Bardzo dobrze, że pojawiły się wojska, tylko ich było ewidentnie za mało. Ewidentnie służby nie zostały rozmieszczone wcześniej, kiedy już wiedzieliśmy o zagrożeniu. Kiedy Tusk w piątek te swoje nieszczęsne słowa wypowiadał, to dzisiaj już wiemy, że od 10 (września - przyp. red.) służby europejskie - tak poważane przez dzisiejszych rządzących - rozsyłały ostrzeżenia, a 11 (września) - przyznał to rzecznik IMGW - oni już wprowadzili najwyższy stopień (ostrzeżeń - przyp. red.). Komunikacyjnie dramat" - przyznał.

Fogiel odniósł się również do transmisji sztabów kryzysowych. "Kiedy ja oglądam te transmitowane na żywo sztaby kryzysowe, których zadaniem jest budowanie wizerunku premiera jako męża opatrznościowego, przy całej mojej wielkiej miłości do transparentnych działań władzy publicznej, nie da się na oczach kamer prowadzić sensownego sztabu kryzysowego, podejmować czasem trudnych decyzji. To jest niemożliwe" - stwierdził.

Grzegorz Sroczyński pytał, czy na środowym posiedzeniu Sejmu opozycja złoży wnioski o dymisje ministrów.

"Nie mamy takiej decyzji jeszcze podjętej. Będziemy przede wszystkim apelować i przekonywać, żeby zwiększyć pomoc, stworzyć ją tam, gdzie jej nie ma, żeby rząd wziął na siebie odpowiedzialność. Ja doceniam robotę wszystkich fundacji, tylko to jest kapitulacja rządu, jeżeli się oddaje prywatnym podmiotom odpowiedzialność za pomoc" - mówił.

W programie padło też pytanie o to, kto będzie kandydatem PiS na prezydenta. "Wyborcy PiS, z którymi rozmawiam, pytają kto, ale mówią też bardzo często: wybierzcie bardzo dobrego kandydata, który wygra, postawi tamę temu, co się dzieje. My właśnie na tym się skupiamy, żeby nasi wyborcy mieli świadomość, że to jest kandydat, który spełnia ich oczekiwania, który może wygrać, jest politykiem doświadczonym, godnym zaufania" - odpowiadał poseł.

Pytany o kandydatury Zbigniewa Boguckiego i Karola Nawrockiego, powiedział: "Cenię sobie obu panów, ale mam wśród nich swojego faworyta".

A czy kobieta ma jakieś szanse? "O tym mówił już dość dawno prezes Jarosław Kaczyński. Kobiety w Polsce były marszałkami Sejmu, premierami. Więcej mieliśmy kobiet premierów niż wiele krajów europejskich. To nie jest akurat żaden problem. To jest kwestia, jak wyborcy, opinia publiczna postrzega urząd prezydenta w czasie wojny, że tu może istnieć tego typu problem. Bo ja uważam, że w przyszłości z pewnością będzie w Polsce kobieta prezydent. Mógłbym stawiać na to pieniądze" - dodał poseł PiS.

Grzegorz Sroczyński pytał także, czy Radosław Fogiel byłby za ustawą ułatwiającą stawianie fotoradarów.

"Jeżeli miałbym przekonanie, miałbym dane, że to faktycznie działa, to myślę, że nie miałbym z tym problemu" - odpowiedział gość RMF FM.