Czy według ministra, gdyby Niemcy nie wprowadzili kontroli na swoich granicach państwowych, to nie byłoby tak wcześnie strategii migracyjnej rządu? Nie, myślę, że nie. (...) Natomiast wydaje mi się, że to jest tak upolityczniony temat (kwestia migracyjna - przyp. red.). (...) Chciałbym, żeby ta dyskusja nad strategią była wcześniej, ale chodziło o to, żeby uzyskać konsensus w rządzie.

"Tworzymy katalog działań, które uatrakcyjnią Polskę"

Czy w strategii migracyjnej rządu jest tzw. nowe podejście do polityki powrotowej?

Tak, absolutnie. Polega to na tym, że tworzymy pewnego rodzaju katalog takich działań, które uatrakcyjnią dodatkowo Polskę. Chodzi o pokolenie tych dzieciaków, które urodziły się z tej nowej emigracji. To pierwsze pokolenie, które dzisiaj będzie szło na studia, szukając swojego miejsca na świecie. Chcielibyśmy zaadresować do nich propozycję: przyjedźcie do Polski. Mówicie po polsku. Jesteśmy bezpiecznym, dobrze zarządzanym krajem, w którą rosną wynagrodzenia, jest dobrze funkcjonujący system szkolnictwa wyższego. Mamy bardzo atrakcyjne kierunki studiów - wyliczał ekspert.

A czy w ramach tej polityki powrotowej jest zasada non-refoulement? Czy jeśli uchodźca nie dostanie prawa do azylu, to wolno go deportować z powrotem do kraju, mimo że mogą mu grozić tortury i prześladowanie?

Jeżeli tej osobie grozi niebezpieczeństwo, zostało ono udokumentowane, to ona dostaje status albo uchodźcy, albo ochronę międzynarodową lub ochronę krajową pobytu humanitarnego... - odpowiedział Duszczyk.

"Wyzwania migracyjne przed Europą są gigantyczne"

Czy według niego zmiany w polityce migracyjnej wynikają z tego, że w Europie wzmagają się ruchy antyimigranckich?

My w tej strategii migracyjnej mówimy o tym, w jaki sposób nie popełnić błędów popełnionych przez państwa w przeszłości. I przyświeca nam ten cel. Dlatego też czasami te propozycje, które tam są zawarte, są ekstraordynaryjne. Po prostu my się uczymy na błędach - podkreślił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Ekspert ds. migracji stwierdził również, że "wyzwania migracyjne przed Europą są gigantyczne": Jeżeli my się nie ogarniemy z kryzysem migracyjnym, to Unia Europejska upadnie albo przejmą ją skrajni populiści, którzy tak naprawdę ją zniszczą.